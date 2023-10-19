ЕС выделяет 928 млн евро на железную дорогу в странах Балтии

Европейское исполнительное агентство по вопросам климата, инфраструктуры и окружающей среды подписало новый договор с совместным предприятием стран Балтии RB Rail о финансировании трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica.

Общая сумма финансирования составит 928 млн евро, сообщают литовские СМИ.

Генеральный директор RB Rail Марко Кивила заявил, что за эти средства будут финансироваться строительные работы, охватывающие около 130 км основной трассы Rail Baltica.

"Это финансирование необходимо для начала строительства основной трассы магистрали во всех странах Балтии, для продолжения строительства объектов инфраструктуры и подъездных путей, а также решения стратегических вопросов, чтобы обеспечить совместимость железнодорожной инфраструктуры и создать трансграничный коридор до 2030 года", – сказал Кивила.

С учетом дополнительного финансирования и национальных средств, на проект выделили около 2,7 млрд евро. В последние годы стоимость строительства выросла, хотя изначально ожидалось, что проект будет стоить около 6 млрд евро.

Ввести магистраль Rail Baltica в эксплуатацию планируется поэтапно с 2028 по 2030 год.