Минфин Беларуси разъяснил невозможность скорого погашения евробондов

Минфин Беларуси в очередной раз разъяснил избирательный порядок исполнения обязательств страны по внешнему госдолгу в части евробондов в условиях санкций и деления инвесторов на дружественных и недружественных.

«…существуют три возможных способа завершения обязательств по еврооблигациям (по выбору владельца): обмен на внутренние государственные облигации; продажа эмитенту с дисконтом; получение денежных средств в белорусских рублях. Варианты обмена и продажи бумаг эмитенту доступны для всех владельцев всех выпусков еврооблигаций», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, отмечается, что «получить выплаты по погашаемым облигациям Беларусь-2023 в белорусских рублях могут только те владельцы еврооблигаций, которые (1) являются резидентами «дружественных» стран, (2) приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 г. и, главное, (3) обеспечат их блокировку/перевод на счета Министерства финансов Республики Беларусь в доверенных депозитариях, (4) имеющих корреспондентские отношения с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и (5) заключивших с Министерством финансов соглашение об организации выплат».

«Для владельцев, права на еврооблигации которых учитываются в российской депозитарной системе, такие функции могут быть выполнены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», - говорится в комментарии Минфина.

Но тут же указывается, что пока только «предполагается», что российский депозитарий выступит как «одно окно» и обеспечит сбор информации от владельцев, блокировку еврооблигаций на их счетах, передачу всех сведений в белорусский центральный депозитарий и, в конечном итоге, перевод ценных бумаг на счет эмитента, а денежных средств (основной долг, проценты), полученных от белорусской стороны, – держателям в Российской Федерации.

Этот механизм, который в настоящее время только «отрабатывается», еще предстоит закрепить в соответствующем договоре о выплатах.

Минфин указывает, что будущий механизм предусматривает полное раскрытие (1) информации о владельцах еврооблигаций (место регистрации (проживания), контактные и паспортные данные, страна резидентства), о (2) принадлежащих им ценных бумагах (количество еврооблигаций, цепочка хранения), а также (3) отказ владельцев от требований/претензий к эмитенту и (4) их обязанность через обслуживающий депозитарий информировать иностранные расчетно-клиринговые системы об исполнении Республикой Беларусь обязательств по еврооблигациям.

«Реализация данного порядка также требует определенных технологических доработок в депозитарной системе Российской Федерации. Выплаты по еврооблигациям будут осуществляться после заключения упомянутого договора с НКО АО НРД», - заявил Минфин, не называя прогнозные сроки выполнения технических доработок и заключения договора.

В то же время, ведомство заявляет, что «белорусская сторона последовательно, в доступном режиме выстраивает собственную инфраструктуру по доведению выплат держателям еврооблигаций как альтернативу западной, сохраняющей неспособность (неготовность) обеспечивать расчеты по еврооблигациям Республики Беларусь».