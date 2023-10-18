Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до минимума с октября 2021 года

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года. Для сравнения, в августе она составляла 5,2%, передает Интерфакс.

Цены на энергоносители в еврозоне в сентябре опустились на 4,6% в годовом выражении (в августе снижение составляло 3,3%). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 8,8% (на 9,7%), стоимость услуг повысилась на 4,7% (на 5,5%).

В сообщении статуправления отмечается ускорение темпов роста цен в Италии и Испании - до 5,6% с 5,5% в августе и 3,3% с 2,4% соответственно.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в еврозоне в прошлом месяце составил 4,5%, что является минимальным подъемом с августа 2022 года. Результат также совпал с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.