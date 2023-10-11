Литва настаивает на усилении охраны газопроводов в Балтийском море

В Литве призвали усилить охрану газопроводов в Балтийском море после повреждения газопровода Balticconnector и кабеля между Эстонией и Финляндией. Об этом в интервью LRT заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что наиболее уязвимая инфраструктура расположена в открытом море, которую сложно защитить, и уже сегодня НАТО следит как за кораблями, так и за передвижением вблизи критически важных объектов инфраструктуры.

"Возможно, нужен еще больший мониторинг, еще большая охрана и, как отметил министр иностранных дел, здесь, наверное, нужны совместные договоренности и разделение работы, кто что делает", – считает Крейвис.

Он также заверил, что Финляндия, Эстония и Литва обеспечили достаточную безопасность газоснабжения, поскольку могут получать газ с терминалов СПГ в Финляндии и Литве, а также газохранилища в Латвии.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к созданию совместных инструментов Евросоюза и НАТО для обеспечения защиты энергетических объектов.

Напомним, 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, из-за подозрения в возможной утечке газа.

Также поступило сообщение о повреждении кабеля передачи данных в Финском заливе.

Теперь Финляндия расследует повреждение газопровода как следствие внешнего воздействия.