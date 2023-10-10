ЕС и США будут способствовать ограничению поставок китайского металла на мировой рынок

Евросоюз на саммите с США в Вашингтоне 20 октября планирует объявить об антисубсидиарных расследованиях в отношении китайских сталепроизводителей, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.

О таком шаге попросили США в обмен на невозвращение введенных в 2018 году Дональдом Трампом пошлин на европейскую сталь, на которые ЕС ответил аналогичными мерами в отношении ряда американских товаров, включая мотоциклы Harley-Davidson.

В 2021 году стороны приостановили действие своих мер на фоне совместной работы над Глобальным соглашением об устойчивом производстве стали и алюминия (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium, GSA).

Ожидается, что на октябрьском саммите Евросоюз и США объявят о подписании этого документа, которое будет способствовать ограничению поставок китайского металла на мировой рынок и вместе с тем окажет давление на европейских и американских производителей. Другие страны, например Великобритания и Япония, смогут присоединиться к соглашению, если обяжутся ввести пошлины на продукцию из Китая.

Евросоюз и США также подпишут политическое соглашение о заморозке собственного внешнеторгового конфликта на период обсуждения второй части GSA, которая будет посвящена декарбонизации производства стали и алюминия, передает Интерфакс.

Между тем сообщившие британской газете о предстоящих расследованиях в отношении китайских сталепроизводителей чиновники ЕС понимают, что нынешнему американскому президенту Джо Байдену необходимо обеспечить сохранение рабочих мест в сталелитейной промышленности таких штатов, как Пенсильвания и Огайо, где нет явного фаворита в борьбе за президентское кресло. Очередные выборы президента США состоятся в 2024 году.

В начале октября Европейская комиссия уже начала расследование в отношении импорта полностью электрических автомобилей (BEV) из Китая. Кроме того, Брюссель рассматривает возможность проведения расследования в секторе ветрогенераторов. Итогом этих рассчитанных на срок до года мероприятий может стать введение пошлин.