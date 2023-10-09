Последнее обновление: 09.10.2023 13:41

Volkswagen построит в Польше первый завод по производству автомобильных аккумуляторов

Дочерняя компания Volkswagen — PowerCo — и бельгийская Umicore выбрали польский город Ныса местом для строительства своего первого завода по производству автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Польское правительство вложит в проект 350 млн евро.

Строительством будет заниматься созданная PowerCo и Umicore в декабре 2021 года совместная компания Ionway, стоимостью $2,9 млрд.

Строительные работы начнутся, как только будет завершена процедура получения разрешений.

На новом заводе будет работать 900 человек.

PowerCo остановила свой выбор на Польше благодаря ее стратегически выгодному месторасположению, наличию квалифицированной рабочей силы и доступу к возобновляемым источникам энергии для производства.

"Наш первый завод поможет Power Co стать глобальным игроком на рынке аккумуляторов", — прокомментировал Томас Шмалл, член правления Volkswagen AG и председатель наблюдательного совета PowerCo.

PowerCo намерена построить еще три завода по производству аккумуляторов: в Зальцгиттере (Германия), Валенсии (Испания) и Сент-Томасе (Канада).



<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование