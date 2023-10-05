Стадион и бассейн в Минске за китайский грант построят к 1 сентября 2024 года

Китайские подрядчики должны завершить строительство футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в Минске до 1 сентября 2024 года.

Такой срок установлен подписанными сегодня указами №314 и 315.

«Согласно документам, установлен максимальный срок окончания строительства объектов - до 31 декабря 2024 г. (строительство объектов завершится до 1 сентября 2024 г., до конца 2024 года будут осуществляться пусконаладка оборудования и приемка-передача объектов)», - говорится в официальном комментарии.

Строительство стадиона и бассейна осуществляется за счет китайской помощи.

Указами установлен гарантийный срок обслуживания объектов китайской стороной - 2 года с даты подписания акта технической передачи.