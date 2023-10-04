Еврокомиссия официально начала расследование против импорта китайских электромобилей

Европейская комиссия официально начала расследование практики субсидирования импорта аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Расследование определит, как китайские госсубсидии влияют на стоимость электромобилей и наносит ли это субсидирование экономический ущерб производителям BEV в ЕС. Если оба утверждения подтвердятся, Евросоюз введет заградительные пошлины на импорт электромобилей из Китая или предпримет другие ограничительные меры.

Еврокомиссия начала расследование по собственной инициативе (ex officio). От производителей электромобилей в Евросоюзе не поступало официальной жалобы.

"Еврокомиссия собрала достаточные доказательства, что недавний всплеск дешевого и субсидируемого импорта электромобилей из Китая в ЕС представляет экономическую угрозу для электромобильной промышленности ЕС", - говорится в сообщении комиссии.

Расследование будет завершено в течение максимум 13 месяцев. Любые предварительные заградительные пошлины могут быть введены в течение 9 месяцев после начала расследования.