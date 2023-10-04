Венгрия хочет распределить €50 млрд помощи Украине от ЕС

Венгрия предложила разделить пакет помощи Европейского Союза для Украины на €50 млрд, заявив, что €25 млрд будет достаточно. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на прошлой неделе Венгрия сообщила странам-членам ЕС, что €25 млрд будет достаточно для Украины на данном этапе. ЕС должен оценить этот вклад на полпути периода выплат в 2024-2027 годах, когда может быть предоставлено еще €25 млрд, в зависимости от потребностей Украины, добавили собеседники.

Несмотря на консенсус в ЕС о предоставлении поддержки Украине, дружественное Кремлю правительство Венгрии стало сложным партнером, поскольку пытается заблокировать помощь.

"Правительство премьер-министра Виктора Орбана ссылалось на ряд проблем, включая собственную неспособность получить доступ к критически важным фондам ЕС из-за проблем с верховенством права и коррупцией, а также на то, что, по его словам, его сосед плохо относится к этническому венгерскому меньшинству", - говорится в сообщении.

Программа для Украины является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС. Еврокомиссия, которая является исполнительным органом ЕС, надеялась на заключение соглашения до конца года. Но разногласия в позициях относительно общего пересмотра бюджета ЕС, которые могут подорвать необходимое для его принятия единодушие.