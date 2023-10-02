Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина № 638 от 29 сентября 2023 г. повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $23,9 за 1 тонну (ранее – $21,4); прямогонный бензин – $13,1 за 1 тонну (ранее – $11,7); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $7,1 за 1 тонну (ранее – $6,4).

Постановление вступило в силу 1 октября 2023 г.