Болгария запретит импорт украинского подсолнечника до декабря

Болгария на два месяца запретит импорт украинского подсолнечника, а после того для импорта из Украины некоторой сельскохозяйственной продукции будет действовать режим лицензирования, согласно предложению Украины к Еврокомиссии.
Такая договоренность была достигнута по итогам переговоров министров сельского хозяйства Болгарии Кирилла Ватева и Украины Николая Сольского.
Министр Ватев ознакомил украинского коллегу с меморандумом, заключенным между правительством и инициативным комитетом фермеров, предусматривающим запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября, отмечается в сообщении.
После этого для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса должен начать действовать режим лицензирования, который Украина предложила Еврокомиссии и странам-соседям для защиты их внутренних рынков.
Кроме того, Ватев рассказал, что болгарские производители видят для себя угрозу в импорте украинского подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины.
Министры договорились начать постоянный обмен данными о торговле сельскохозяйственными продуктами. Эксперты из обоих министерств еженедельно будут обмениваться информацией об импорте и экспорте отдельных групп товаров.