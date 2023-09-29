Немецкие ВВС вернутся к защите восточного фланга НАТО

В конце года Военно-воздушные силы (ВВС) Германии снова примут участие в защите восточного фланга НАТО. Об этом заявили ВВС Германии, сообщает DPA.

Как говорится в заявлении, вместе с испанскими коллегами немецкие пилоты планируют следить за воздушным пространством над Эстонией, Латвией и Литвой, которые граничат с Россией.

Военно-воздушные силы Германии разместят в трех странах Балтии два истребителя Eurofighter.

При этом три истребителя Eurofighter немецких ВВС планируют разместить в Румынии в конце ноября в рамках миссии НАТО "Усиленное патрулирование воздушного пространства на юге".

Параллельно ВВС Германии продолжат помогать защищать воздушное пространство Словакии после того, как взяли на себя эту задачу в сентябре.

Также ожидается, что из-за реконструкции военной авиабазы Эмари в Эстонии патрулирование воздушного пространства НАТО в Балтии впервые будет осуществляться из Латвии. Первые силы будут развернуты на латвийской базе Лиелварде уже в середине января в рамках подготовки к миссии.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.