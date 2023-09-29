Последнее обновление: 29.09.2023 16:09

Торгово-экономические проекты Беларуси в Африке пока не имеют успеха

Торгово-экономические проекты Беларуси в Африке пока не имеют того успеха, на который рассчитывали власти. Это сегодня признал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время совещания в правительстве.

"Сегодня мы проводим совещание по развитию нашего взаимодействия со странами Африки. Этот континент имеет огромный потенциал развития и оценивается экспертами как новый драйвер международного роста. Мы давно выстраиваем доверительный и взаимоуважительный диалог со странами Африки. Прямые контакты на высшем уровне с лидерами ряда африканских стран создают благоприятные условия для развития наших связей и углубления партнерства. Вместе с тем, оценивая объективную внешнеторговую ситуацию, следует честно признать, что накопленный политический капитал пока не конвертирован в должной степени в успешные торгово-экономические проекты", - сказал Головченко.

Он считает необходимым переломить негативную динамику торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.



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