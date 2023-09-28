Беларусь и Россия подписали соглашение о признании банковских гарантий при госзакупках

Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Соглашение подписано 28 сентября в рамках командировки главы МАРТ РБ Алексея Богданова в РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках визита подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок», - сказано в сообщении.

Богданов также провел встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

«… стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, расширения взаимных поставок некоторых видов продукции, а также совместной работы над Соглашением об алкогольном рынке в рамках ЕАЭС», - сказано в сообщении.