Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,61 копейки или 0,19%, до 3,2754 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Курс евро растет на 4 копейки или 1,16% до 3,5000 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,42 копейки или 0,12%, до 3,3889 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 10,3млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,01 копейки или 0,002% до 4,4766 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9 млн. юаней.