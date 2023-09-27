США ввели санкции против поставщиком комплектующих для иранских "Шахедов"

Министерство финансов США 27 сентября ввел санкции против поставщиком комплектующих для производства БПЛА Shahed в Иране.

В санкционный список включены пять юридических и два физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным США, указанные компании и физлица участвовали в поставке серводвигателей – критически важного компонента, используемого в иранских беспилотниках серии Shahed.

Это уже девятый раунд санкций США против иранской программы по производству дронов серии Shahed, призванной прекратить незаконную деятельность Тегерана и отвадить его от дальнейшей вооруженной поддержки России.