Торговые сети РБ продлили на 4-й квартал социальную скидку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей РБ договорились о продлении на 4-й квартал 2023 года социальной скидки в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения.

По данным ведомства, за время действия соглашения – с 2022 года - выдано более 1,7 млн скидочных карточек, сумма социальной скидки за этот период превысила 41 млн. рублей.

Социальную скидку в 10% предоставляют 13 крупных торговых сетей. Она распространяется на хлеб, муку, овсяные хлопья, перловую крупу, сухие макаронные изделия, говядину, свинину, мясо кур, молоко, кефир, сметану, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары.