США предоставляют Польше $2 млрд кредита на модернизацию армии

Госдепартамент США объявил о предоставлении Польше кредита в размере два миллиарда долларов, которые предназначены для модернизации обороноспособности страны.

"Польша является преданным союзником США, и ее безопасность является жизненно важной для коллективной обороны восточного фланга НАТО", – говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

В Госдепе также отметили, что Польша "продемонстрировала свою непоколебимую преданность укреплению региональной безопасности" благодаря значительным инвестициям в оборону.

В ведомстве также отметили важность усилий Польши для модернизации, в том числе перевооружения армии с советских систем на западные.

Ранее глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак объявил об утверждении рамочного соглашения о поставке 486 ракетных пусковых установок HIMARS в рамках программы HOMAR-A для польской армии.