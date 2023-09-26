Австралия продлила санкции против РФ и Беларуси до 2025 года

Австралия продлила действие повышенных пошлин на товары, импортируемых из РФ и Беларуси, еще на два года, до октября 2025 года, заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

Она отметила, что Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами в вопросе санкций против РФ и Беларуси, направленных на снижение способности РФ финансировать незаконную и жестокую войну в Украине.

Дополнительная 35-процентная пошлина на импорт из указанных стран впервые была введена в апреле 2022 года. В результате импорт из РФ упал более чем на 95% во второй половине прошлого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

“Австралия вновь заявляет о нашей непоколебимой поддержке суверенитета Украины и украинского народа”, - говорится в заявлении.