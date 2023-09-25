Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,83 копейки или 0,25%, до 3,2660 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,09 копейки или 0,03%, до 3,3928 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 189,5млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,57 копейки или 0,13% до 4,4625 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,5 млн. юаней