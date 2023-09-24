Миссия ООН в Мали подтвердила крушение Ил-76 в Мали с наемниками «Вагнера» на борту

Представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА подтвердил, что в Мали в субботу, 23 сентября, разбился самолет Ил-76.

“Представитель оперативной группы Вооруженных сил Германии, представленной в Мали в рамках миссии ООН МИНУСМА, подтвердил инцидент информационному агентству AFP”, — сообщает немецкое dpa.

Отмечается, что в результате крушения, вероятно, погибли несколько малийских военных и наемников российской частной военной компании “Вагнер”.

Представитель аэропорта заявил, что самолет был “перегружен”. Официальной информации о причинах катастрофы на данный момент нет.

Ранее, в медиа появились фото разбитого самолета с указанием его бортового номера самолета, который принадлежал или эксплуатировался белорусской транспортной авиакомпанией Ruby Star. До крушения, частный перевозчик, работавший в основном на военных подрядчиков, эксплуатировал 5 транспортных самолетов.