Немецкая госкомпания возобновила торговлю сжиженным газом с РФ

Немецкая государственная компания SEFE снова участвует в торговле сжиженным природным газом с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, бывшая компания-подразделение российского "Газпрома" планирует в начале октября загружать сжиженный газ (СПГ), произведенный на заводе на Ямале в Сибири.

Как говорится в материале, хотя груз направляется в Индию, это может противоречить обязательствам Германии не работать с российским сжиженным газом в связи с полномасштабной войной РФ против Украины.

Судно SEFE Amur River заберет российский груз после перевалки в Бельгии 1 октября и доставит его в Индию в том же месяце, свидетельствуют данные порта.

Министерство экономики Германии заявило, что изучает этот вопрос. В то же время представитель компании указал на то, что немецкие и европейские порты, а также немецкие газовые сети не участвуют в этом процессе.

"Таким образом, эти объемы поставок не попадают на немецкий рынок, в промышленность или к потребителям в Германии", – пояснил он.

Компания имеет долгосрочный контракт на покупку объемов у "Ямал СПГ", который она унаследовала от "Газпрома", а также – отдельные долгосрочные обязательства по поставкам индийской компании GAIL Ltd.