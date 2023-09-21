МВФ обеспокоен заявлением Нацбанка Грузии

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен недавним заявлением Нацбанка Грузии об изменении своего подхода к санкциям. Об этом глава миссии МВФ Джеймс Джон заявил изданию BPN.

По его словам, после тщательного изучения вопроса МВФ даст точную оценку влияния данного решения на поддерживаемую МВФ программу для Грузии, о восстановлении которой ведутся переговоры.

Напомним, ранее МВФ отложил утверждение второго транша Программы поддержки Грузии, отчасти было связано с разногласиями относительно изменения структуры управления Нацбанка.

«Как мы уже упоминали, в прошлом быстрые и адекватные действия Национального банка Грузии защитили финансовый сектор от влияния продолжающейся войны России в Украине. Национальный банк Грузии потребовал от коммерческих банков соблюдать соответствующие санкции. Мы обеспокоены недавним заявлением Нацбанка о том, что он меняет подход к санкциям. Мы собираемся подробно обсудить этот вопрос с Национальным банком и коммерческими банками, и после тщательного изучения сделаем точную оценку его влияния, в том числе на поддерживаемую МВФ программу для Грузии, о восстановлении которой ведутся переговоры», - заявил Джеймс Джон.

НБГ 19 сентября внес изменения в порядок исполнения режима санкций. Отныне международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде в отношении него не вынесен обвинительный приговор. Следует отметить, что единственным гражданином Грузии, находящимся под международными финансовыми санкциями, является бывший генеральный прокурор страны Отар Парцхаладзе.

В результате бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкциями США, получил возможность восстановить доступ к банковским счетам в Грузии.

После этого решения и.о. президента Национального банка Натии Турнава, свои посты покинули три вице-президента Нацбанка: Папуна Лежава, Арчил Мествиришвили и Николоз Гагуа, а также пост советника покинул Гиоргии Бакрадзе.