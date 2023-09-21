Власти РФ ограничивают экспорт бензина и дизтоплива

Власти России вводят временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.