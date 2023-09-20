В Нацбанке Грузии произошел конфликт вокруг применения западных санкций

Двое заместителей председателя Нацбанка Грузии ушли в отставку после решения исполняющей обязанности председателя отказаться от автоматического выполнения западных санкций в отношении граждан Грузии. Об этом пишут "Новости-Грузия".

Исполняющая обязанности председателя Нацбанка Грузии Натия Турнава распорядилась, что счета граждан Грузии в случае попадания их в международные санкционные списки не могут замораживаться автоматически, без обвинительного приговора суда в Грузии.

За несколько дней до этого под санкции США попал влиятельный экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе.

Турнава отметила, что ее распоряжение "не касается конкретного человека", а привязка его к случаю с Парцхаладзе является "попыткой политизировать вопрос".

После этого стало известно, что двое заместителей главы Нацбанка Грузии, Папуна Лежава и Арчил Мерствиришвили, подали заявления об отставке.

Два крупнейших коммерческих банка Грузии – TBC и Bank of Georgia – 20 сентября объявили, что будут придерживаться западных санкций, несмотря на новые правила Нацбанка.

Натия Турнава заявила, что распоряжение является обязательным для всех коммерческих банков и они "найдут решение".

В связи с ситуацией на 17 часов под Нацбанком собирают акцию протеста.