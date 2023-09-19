В Брюсселе не подтверждают демарш трех стран по обсуждению агроимпорта из Украины

В Европейской комиссии не подтвердили, что Польша, Венгрия и Словакия прекратили участие в механизме обсуждений в рамках ЕС импорта зерна из Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в понедельник в Брюсселе.

Пресс-секретарь комментировала сообщения прессы о том, что Польша, Словакия и Венгрия якобы решили прекратить участие в координационной платформе по вопросам импорта украинской сельхозпродукции после решения Киева пожаловаться на эти государства во Всемирную торговую организацию.

"Вчера у нас была десятая встреча координационной платформы. Эта встреча была важной, потому что она стала шансом обсудить... план действий Украины для контроля за экспортом соответствующих продуктов", – сказала Феррер.

Она подчеркнула, что на этой встрече во вторник все пять восточных стран ЕС присутствовали, и "был обмен мнениями относительно этого плана действий".

По словам пресс-секретаря, Украина представила другим сторонам план действий, который состоит из нескольких частей.

"Одна из них – предоставление информации и данных по экспорту конкретных сельскохозяйственных продуктов, включая четыре продукта. Также – предоставление информации о стране назначения для экспорта, поступающего из Украины. И наконец – это введение механизма верификации и авторизации, чтобы гарантировать, что есть своего рода система экспортного лицензирования, которая может верифицировать и контролировать экспорт, идущий из Украины", – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, стороны согласились продолжить обсуждение на этой основе, учитывая то, как Украина принимает этот план действий.