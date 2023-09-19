Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Беларусь приостановила действие договора ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва в одном чтении приняли законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

Проект закона подготовлен "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь" и приостанавливает выполнение белорусской стороной обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, подписанному в Париже 19 ноября 1990 года (ДОВСЕ), в отношении Польши и Чехии.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, в практическом плане это будет означать приостановление Республикой Беларусь предоставления указанным государствам уведомлений и информации, касающейся обычных вооружений и техники.

Кроме того, это означает приостановление приема от Польши и Чехии инспекций в целях контроля за соблюдением белорусской стороной количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями ДОВСЕ.

В отношении других государств-участников Республика Беларусь будет продолжать выполнять ДОВСЕ.



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