Польша, Венгрия и Словакия устроили демарш из-за подачи Украиной иска в ВТО

Польша, Венгрия и Словакия не будут участвовать в работе Координационной платформы Европейской комиссии по украинскому зерну из-за подачи Украиной иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) вследствие введения этими странами одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции. Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на источники.

В работе Координационной платформы по украинскому зерну принимали участие представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Еврокомиссии и Украины. Заседания проходили в Брюсселе. Однако Польша, Венгрия и Словакия отказались от этой работы после заявления Украины.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от участия в работе платформы из-за процедурного благоразумия и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках Координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО", - сказал источник в ЕС.

Теперь Польша намерена вынести на обсуждение вопросы, касающиеся будущего совместной сельскохозяйственной политики 27 стран ЕС.

Также, страны, граничащие с Украиной, выступили против предложения Украины, внесенного в Еврокомиссию, относительно возможного механизма контроля экспорта агротоваров в Европейский Союз.