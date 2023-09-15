Последнее обновление: 15.09.2023 15:46

Нацбанк РБ: Ставки по рублевым кредитам продолжили снижение в августе

В августе 2023 г. ставки на кредитном рынке Беларуси продолжили снижаться на фоне дальнейшего замедления годовой инфляции, сообщает Нацбанк РБ.

Средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юридическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных), в августе 2023 г. составила 7,94 процента годовых, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,09 процентных пункта.

Для физических лиц средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) в августе 2023 г. уменьшилась с 10,45 до 10,25 процента годовых.

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