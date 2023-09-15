Китай введет санкции против американских производителей оружия из-за поставок Тайваню

Китай введет санкции против филиала корпорации Lockheed Martin в Сент-Луисе и компании Northrop Grumman из-за поставок ими вооружений Тайваню. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что филиал Lockheed Martin в Сент-Луисе был главным подрядчиком при поставках оружия Тайваню. По ее словам, Northrop Grumman также не раз принимала участие в такого рода поставках, сообщает ТАСС.

Мао Нин указала на то, что США продолжают следовать ошибочному и опасному курсу, направленному на вооружение Тайваня. Она призвала США соблюдать принцип "одного Китая" и подчеркнула, что Китай и дальше будет непоколебимо защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность.