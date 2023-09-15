Украина начала экспортировать весь добываемый уран в Канаду

"Энергоатом" отправил первую партию добытого в Украине урана канадскому стратегическому партнеру. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Первую партию украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), уже отправили в Канаду, где на мощностях компании САМЕСО украинский уран будут использовать для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

"Соглашение с нашим стратегическим партнером компанией CAMECO предусматривает поставку всего объема добываемого на востокГОК урана в Канаду и последующую его конверсию в природный гексафторид урана (UF6). Такой процесс необходим для подготовки к отправке его на обогащение к нашим другим стратегическим партнерам – компании URENCO (Великобритания), а затем – к компании Westinghouse уже для производства ядерного топлива. Эти процессы переработки ядерного материала пока недоступны в Украине. Но мы работаем над созданием соответствующих мощностей", – подчеркнул президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В настоящее время спецтранспорт с ураном передвигается по Европе.

В "Энергоатоме" отметили, что САМЕСО будет обеспечивать 100% потребностей "Энергоатома" в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС с 2024 по 2035 год.

Контракт также предусматривает возможность обеспечения Запорожской АЭС гексафторидом урана, как только контроль над атомной станцией будет возвращен ее законному оператору – "Энергоатому".

Второй договор предусматривает продажу "Энергоатомом" Канаде отечественного урана, добываемого в Украине на ВостокГОК. Конверсию украинского урана обеспечит САМЕСО для нужд "Энергоатома".