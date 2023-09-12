РФ отменила скидки на удобрения для Индии из-за сокращения мировых поставок

Российские компании перестали предлагать Индии такие удобрения, как диаммонийфосфат (DAP), по сниженным ценам из-за сокращения мировых поставок после того, как в прошлом году стали крупнейшими поставщиками в эту страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника на рынке.

"Решение российских компаний в августе предложить удобрения по рыночным ценам может увеличить расходы Индии на импорт и бремя субсидий на фоне роста мировых цен, поскольку ведущий экспортер, Китай, пытается сократить зарубежные продажи", - пишет агентство.

"Скидок нет", - сказал высокопоставленный представитель отрасли в Нью-Дели, который участвует в переговорах с зарубежными поставщиками.

"Российские компании предлагают удобрения по рыночным ценам", - сказал чиновник, отказавшись назвать свое имя из-за деликатности вопроса.

Импорт индийских удобрений из России вырос на 246% до рекордных 4,35 млн тонн в 2022/23 финансовом году, завершившемся 31 марта, поскольку поставщики предоставляли скидки к мировым рыночным ценам на DAP и другие удобрения.

"Агрессивные" продажи России в прошлом году подорвали долю индийского рынка для других экспортеров удобрений, включая Китай, Египет, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Российские компании предлагали DAP со скидками до $80 (за тонну). Однако сейчас они не предлагают скидок даже на $5", - сказал другой представитель индийской компании.

Текущая цена на российский DAP для индийских покупателей составляет примерно $570 за тонну, это такая же цена, которую предлагают другим азиатским покупателям, сообщил российский представитель отрасли.

Мировые цены на удобрения стремительно росли в течение последних двух месяцев, что затруднило для индийских компаний накопление запасов на предстоящий зимний сезон, когда спрос на DAP растет для выращивания пшеницы, сказал представитель компании по производству удобрений, базирующейся в Мумбаи.

В июле мировые поставщики предлагали карбамид по цене около $300 за тонну, но сейчас он стоит $400 за тонну. Цены на диаммонийфосфат в июле составляли около $440 за тонну, добавил он.