Последнее обновление: 12.09.2023 18:00

ЕС не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех россиян, наложенных из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Агентство отмечает, что ЕС не будет продлевать санкции против российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова и бывшего руководителя российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.

ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

Срок действия следующей партии санкций истекает 15 сентября.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование