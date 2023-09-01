Профильный еврокомиссар поддержал продолжение запрета украинского агроэкспорта

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, представляющий Польшу, 31 августа поддержал продление временного запрета на импорт украинского зерна в пять стран Евросоюза до конца 2023 года и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна. Об этом сообщает EUobserver.

Действие запрета, которое распространяется на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, истекает 15 сентября. В рамках этих ограничительных мер украинская агропродовольственная продукция продолжала двигаться через эти страны транзитом в другие части мира, а вот импорт у них был запрещен.

Выступая перед группой евродепутатов из парламентского комитета по сельскому хозяйству, Войцеховский сказал, что ЕС должен рассмотреть возможность субсидирования стоимости транзита украинского зерна в морские порты, например, в странах Балтии. Это предложение, по его словам, поддерживают как пять стран ЕС, и Украина.

"Это не предложение комиссии, но я надеюсь, что так и будет", – также сказал он, предупредив, что возобновление разрешения на украинский экспорт спровоцирует "огромный кризис" в пяти странах-членах, соседствующих с Украиной.

Еврокомиссия в ответ на запрос подтвердила, что такого предложения пока нет.

Исполнительный орган ЕС заявил, что сейчас работает над увеличением пропускной способности так называемых "путей солидарности" и устранением узких мест, возникших в пяти странах из-за резкого роста экспорта зерна из Украины.

Если решение не будет найдено до 15 сентября, существует вероятность, что такие страны, как Польша, могут продлить запрет в одностороннем порядке – подобно тому, как это произошло в апреле.

Ожидается, что следующее заседание Совместной координационной платформы, которая собирает представителей Еврокомиссии, Украины и пяти стран ЕС, состоится в следующий вторник 5 сентября.