Fitch подтвердило рейтинги Китая на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Китая в иностранной и национальной валюте на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом.

"Рейтинги Китая поддерживаются сильными внешними финансами страны и крупным размером ее экономики", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Среди негативных рейтинговых факторов агентство отмечает риски, связанные с высокой задолженностью в негосударственном и квазигосударственном секторах.

"Замедление экономического роста и ухудшение перспектив для рынка недвижимости могут усугубить проблемы, связанные с высоким уровнем долговой нагрузки в экономике, и создать риски для государственного баланса", - отмечается в пресс-релизе.

Fitch понизило прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 4,8% с 5,6% в июне.

Рейтинги Китая находятся на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом с 2007 года.