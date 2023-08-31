Китайский промышленный PMI в августе вырос до 49,7 пункта

В августе индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,3 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,4 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор находится ниже данной отметки пятый месяц подряд. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Подындекс новых заказов в этом месяце поднялся до 50,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в июне, экспортных продаж - до 46,7 с 46,3 пункта. Индикатор занятости снизился шестой месяц подряд и составил 48 пунктов против 48,1 пункта в прошлом месяце.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, поднялся до самой высокой отметки за полгода - до 55,6 пункта по сравнению с 55,1 пункта в июле.

В то же время китайский PMI сферы услуг и строительства в августе сократился до 51 пункта с 51,5 пункта в предыдущий месяц.

Подындекс новых заказов снизился до 47,5 с 48,1 пункта, индикатор оптимизма упал до восьмимесячного минимума и составил 58,2 пункта против 59 пунктов в июле.

Сводный PMI в августе повысился до 51,3 пункта против 51,1 пункта месяцем ранее.