Последнее обновление: 30.08.2023 14:15

Германия планирует сократить налоги на €32 млрд

Немецкая коалиция во вторник после недель споров договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму €32 млрд в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику. Об этом сообщило агентство Reuters.

Немецкая экономика находилась в стагнации во втором квартале, не демонстрируя никаких признаков обновления после зимней рецессии и укрепляя свою позицию одной из самых слабых крупных экономик мира.

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, в первый год пакет стимулов, скромный в контексте экономики в $4 триллиона, приведет к дефициту налоговых поступлений в €2,6 млрд для федерального правительства, €2,5 млрд для земель и €1,9 млрд для муниципалитетов.

Правительственный документ, с которым ознакомилось агентство, показывает, что в следующем году субсидии увеличатся почти вдвое до €67,1 млрд по сравнению с 2021 годом. Почти две трети этих субсидий предназначены для финансирования "зеленого" перехода в экономику с меньшим содержанием углерода.

Новый закон стимулирует компании делать инвестиции, благоприятные для климата, предоставит налоговые стимулы для исследований и позволит компаниям компенсировать убытки.



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