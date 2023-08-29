Дефицит бюджета Беларуси на 2024 год запланирован на уровне 1,9% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"То есть менее 5 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, доходы консолидированного бюджета вырастут примерно на 6% и составят около 67 млрд рублей. Местные бюджеты формируются с доходами на уровне 12%, республиканский — 6%.

"Бюджет 2023 года будет исполнен с профицитом: по республиканскому доходы сейчас опережают расходы примерно на 2 млрд рублей, по региональным — на 1,5-1,6 млрд", - проинформировал чиновник.