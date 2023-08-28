Последнее обновление: 28.08.2023 17:47

США и Китай договорились о диалоге по экспортному контролю

Соединенные Штаты и Китай договорились о начале диалога по обмену информацией о соблюдении экспортного контроля и создании новой официальной рабочей группы по коммерческим вопросам. Об этом заявило Министерство торговли США, пишет Reuters.

После встреч между министром торговли США Джиной Раймондо и министром торговли Китая Ван Вэньтао, обмен мнениями обеспечит "платформу для уменьшения недоразумений относительно политики национальной безопасности США", отметила Раймондо.

"Мы не идем на компромисс и не ведем переговоры по вопросам национальной безопасности. Точка", - добавила она.

По словам Раймондо, 29 августа в Министерстве торговли в Пекине состоится первая личная встреча в рамках обмена информацией по экспортному контролю на уровне помощников министров.

"Соединенные Штаты обязуются быть прозрачными в отношении нашей стратегии обеспечения соблюдения экспортного контроля", - сказала она. "Чтобы показать вам, насколько это реально, завтра в Пекине состоится первая встреча в рамках нового обмена информацией. Мы не теряем времени", - сказала Реймондо.

Ранее Китай критиковал усилия США по блокированию доступа Китая к передовым полупроводникам посредством экспортного контроля, но Раймондо заявила, что эти вопросы не подлежат обсуждению.

В этом месяце Белый дом решил начать запрещать некоторые американские инвестиции в чувствительные технологии в Китае и планирует вскоре завершить масштабные экспортные ограничения на передовые полупроводники, принятые в октябре.



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