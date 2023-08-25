В Беларуси увеличены нормы расходов на питание детей в детских садах и школах

Постановлением Совмина № 555 от 23 августа увеличены нормы расходов на питание детей в детских садах и школах.

В частности, в день на одного обучающегося в возрасте:

от 1 года до 3 лет предусмотрена норма расхода денежных средств на питание в размере 3,59 рублей (ранее 3,26 рублей) при 10,5-часовой продолжительности пребывания в учреждении образования, при 12 часовой – 4,62 рублей (ранее 4,16 рублей);

от 3 до 7 лет – 4,71 рублей (ранее 4,24 рублей) и 5,71 рублей (ранее 5,14 рублей), соответственно;

на питание обучающихся в санаторных детских садах, санаторных группах, санаторных специальных группах, санаторных группах интегрированного обучения и воспитания с длительностью пребывания 12 – 24 часа:

от 1 года до 3 лет предусмотрено 5,97 рублей (ранее 5,28 рублей);

от 3 до 7 лет – 7,37 рублей (ранее 6,52 рублей);

от 3 до 7 лет (диета П) – 7,33 рублей (ранее 6,51 рублей).

Кроме того, повышены и денежные нормы расходов для указанных категорий обучающихся, проживающих на территории радиоактивного загрязнения.

Обновлены также нормы питания в данных учреждениях образования.

Установлены также нормы расходов на питание участников образовательных и иных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования, в зависимости от уровня их проведения (от 5,49 до 12,5 рублей в день на одного участника).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.