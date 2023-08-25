Nissan представил три новых электромобиля

Nissan представил свои новые модели электромобилей, запланированных к выпуску в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Elektrek.

Были показаны три новых электромобиля, включая преемника хэтчбека LEAF, спортивный седан, который может заменить Maxima и еще одну электрическую модель.

По оценкам Nissan, они планируют выпустить 27 электрифицированных моделей к 2030 году, в том числе 19 полностью электрических автомобилей. Было раскрыто, что главный конкурент – Toyota также применяет гибридный подход, и Nissan будет инвестировать в развитие как ДВС, так и электромобилей. В компании также разрабатывают твердотельные батареи, которые должны быть меньше по размеру и обеспечивать быструю зарядку и дальность до 160 км за 15 минут. Первая продукция этих батарей намечена на следующий год.

Однако Nissan отстает от своих конкурентов в области электромобилей. Хотя Nissan LEAF был пионером на рынке электромобилей, он испытал задержки в обновлении и повышении продаж, оставляя рынок открытым для конкурентов. Даже второй электромобиль компании Nissan Ariya, уже опередивший LEAF по продажам в США, выпущен спустя более чем десять лет.

Критики также указывают на то, что Nissan не отдает приоритет электромобилям, даже в то время, когда другие автопроизводители усиливают свои усилия в этой области. Важной позицией является то, что Nissan держит руку на нескольких сегментах рынка, удерживая свою популярную модель LEAF в производстве, когда уже должны обновляться и развиваться другие модели. Этот подход может стать причиной дальнейшего отставания компании в области электрических автомобилей, а также усложнить ее переход к устойчивой перспективе.