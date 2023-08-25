Последнее обновление: 25.08.2023 14:42

Еврокомиссия заявила, что переговоры об обмене с РФ заблокированными активами не ведутся

Еврокомиссия подтвердила, что переговоры с представителями России об обмене заблокированными активами не ведутся. Ранее такую информацию распространило издание Financial Times.

«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», - цитирует РБК комментарий представителя Еврокомиссии.

Ранее в Центробанке России и Минфине РФ сообщили о разработке схемы обмена активами. Она предусматривает покупку иностранцами у россиян заблокированных зарубежных бумаг за деньги со счетов «С». Правовым основанием для этого должен стать указ президента и другие документы, которые сейчас разрабатываются.

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С». Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», - рассказали в Центробанке.



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