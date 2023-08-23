Терминал СПГ в Роттердаме расширят до 20 млрд куб. м/г

Нидерландская национальная газотранспортная компания Gasunie и бункеровочный оператор Vopak приняли окончательное инвестиционное решение по расширению терминала Gate в порту Роттердама, которое включает в себя строительство нового резервуара хранения сжиженного природного газа (СПГ) емкостью 180 тыс. куб. м и увеличение мощности регазификации на 4 млрд куб. м - до 20 млрд куб. м в год, сообщается в пресс-релизах партнеров.

По данным агентства Montel, BP и PetroChina будут использовать новые мощности в Gate на 2 млрд куб. м газа каждый. В мае компании подписали с терминалом 20-летние арендные контракты, пишет Финмаркет.

Общий объем инвестиций - около 350 млн евро. Организацию безрегрессного проектного финансирования (85% суммы) планируется завершить к концу текущего года. Vopak и Gasunie вложат в строительство по 26 млн евро каждый, что составит 15% бюджета.

Как сообщалось, в 2022 году Нидерланды взяли курс на отказ от российского газа, отказались от новой формы расчетов за топливо из РФ. Частью этого курса стало развитие мощностей регазификации СПГ и жесткая экономия газа. В стране запущен еще один терминал - EemsEnergyTerminal. Проводились исследования строительства терминала в порту Тернёзен, от которого отказались.

Данные Energy Institute (EI) показывают, что в прошедшем году потребление газа в Нидерландах снизилось по сравнению с показателями 2021 года на 8 млрд куб. м - до 27,1 млрд куб.

В 2021 году Нидерланды импортировали 8 млрд куб. м в виде СПГ, в 2022 году импорт вырос до 16,6 млрд куб. м, а в 2023 году он может превысить 20 млрд куб. м.