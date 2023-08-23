Последнее обновление: 23.08.2023 15:39

Российские авиакомпании в обход санкций закупили запчасти на $1,2 млрд

С мая 2022 года авиакомпании из РФ сумели закупить запчасти для самолетов Airbus и Boeing на сумму более чем на $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

В Россию поставлялись как ключевые компоненты вроде клапанов давления, дисплеев и шасси, так и бытовые комплектующие.

Несмотря на санкции ЕС и США, Россия сумела наладить поставки запчастей через посредников в Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане, пишет Reuters.

Сумма в $1,2 млрд долларов - это минимальная оценка, которую дает агентство после анализа прямых закупок авиакомпаний.

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