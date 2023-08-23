Оман запустил хаб майнинга криптовалют стоимостью $350 млн

Власти Омана запустили второй за последние десять месяцев центр по добыче криптовалют. Об этом пишет Oman Daily Observer.

Комплекс построен в рамках инициативы по ускорению цифровизации экономики Омана, которая сильно зависит от экспорта нефти.

Центр базируется в Салала — особой экономической зоне с низкими корпоративными налогами.

Управлением займется фирма Exahertz в сотрудничестве с Moonwalk Systems со штаб-квартирой в Дубае.

Строительство центра обошлось в 135 млн OMR (~$350 млн). Добычу будут вести новейшие майнеры от Bitmain. К октябрю планируется увеличить парк до 15 000 устройств.

Еще один центр добычи стоимостью 150 млн OMR (окло $389 млн) открыли в ноябре 2022 года.

В феврале 2023 года финансовый регулятор Омана заявил о планах по созданию нормативно-правовой базы для индустрии цифровых активов.

Осенью 2022 года специалисты Chainalysis назвали регион Ближнего Востока и Северной Африки самым динамичным крипторынком.