ВАКС Украины конфисковал имущество Минобороны Беларуси

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации в пользу государства имущества Министерства обороны Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Таким образом, ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составные части системы электрического авиационного пуска.

При этом участники процесса могут обжаловать решение.

"Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения суда", - отмечает ВАКС.

Как сообщалось, иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской логистической компании «Волга-Днепр» подало 16 августа Министерство юстиции Украины.

Глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых сообщила, что у группы компаний «Волга-Днепр» хотят конфисковать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124−100 «Руслан», а у Минобороны Беларуси — один авиационный двигатель и воздушный стартер.