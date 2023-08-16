Благосостояние домохозяйств в мире снизилось на 2,4% в 2022 году, сократившись впервые с финансового кризиса 2008 года во многом из-за укрепления доллара к большинству основных мировых валют

Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report банка Credit Suisse, который в этом году был подготовлен совместно с UBS, сообщает Интерфакс.

Общее мировое благосостояние упало на $11,3 трлн, составив $454,4 трлн к концу года, а в расчете на душу взрослого населения показатель снизился на 3,6%, до $84,718 тыс.

Среди отдельных стран самое значительное сокращение благосостояния отмечено в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии, наибольший рост - в России, Мексике, Индии и Бразилии.