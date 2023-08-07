Население Беларуси в июле осталось чистым продавцом валюты

Население Беларуси в июле 2023 года снова выступило чистым продавцом иностранной валюты на сумму $58,046 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в июле 2023 года составила $775,691 млн. и снизилась на $49,821 млн, или на 6,04% по сравнению с июнем. В том числе покупка наличной валюты составила $495,587 млн и снизилась к июню на $16,152 млн, или на 3,16%. Покупка безналичной валюты составила $280,104 млн. и снизилась на $33,67 млн, или на 10,73%.

С начала года население Беларуси купило $5333,633 млн, в том числе $3243,259 млн. наличной валюты и $2090,374 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в июле 2023 года составила $833,738 млн. и снизилась на $31,425 млн, или на 3,63% по сравнению с июнем. Продажа наличной валюты составила $656,523 млн и снизилась к июню на $16,746 млн, или на 2,49%. Продажа безналичной валюты составила $177,214 млн. и снизилась на $14,682 млн, или на 7,65%.

С начала года население Беларуси продало $5714,679 млн, в том числе $4433,571 млн наличной валюты и $1281,107 млн. безналичной.

В июне на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $160,936 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $102,890 млн.

За 7 месяцев 2023 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1190,313 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $809,267 млн.