Саудовская Аравия будет производить турецкие ударные дроны Bayraktar

Между государственной оборонно-промышленной компанией Саудовской Аравии SAMI и турецкой компанией Baykar было подписано соглашение о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Anadolu.

Соглашение позволит производить в Саудовской Аравии беспилотники Bayraktar Akinci и системы, входящие в их состав. Соглашение является продолжением двух подписанных контрактов Министерства обороны Саудовской Аравии с компанией Baykar.

Отмечается, что это крупнейший в истории Турецкой Республики оборонный и аэрокосмический экспортный контракт.