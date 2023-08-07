Последнее обновление: 07.08.2023 10:31

Саудовская Аравия будет производить турецкие ударные дроны Bayraktar

Между государственной оборонно-промышленной компанией Саудовской Аравии SAMI и турецкой компанией Baykar было подписано соглашение о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Anadolu.

Соглашение позволит производить в Саудовской Аравии беспилотники Bayraktar Akinci и системы, входящие в их состав. Соглашение является продолжением двух подписанных контрактов Министерства обороны Саудовской Аравии с компанией Baykar.

Отмечается, что это крупнейший в истории Турецкой Республики оборонный и аэрокосмический экспортный контракт.



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