Грузия запретила ре-экспорт американских автомобилей в Беларусь и Россию

Грузия запретила экспорт и реэкспорт автомобилей в Россию и Беларусь с 1 августа, сообщила Службf доходов Минфина Грузии.

Экспорт и реэкспорт транспортных средств в РБ и РФ, ввозимых из ЕС, будет ограничен с 26 сентября. Оба запрета стали следствием вступления в силу последнего пакета санкций против РФ и Беларуси.

«С 1 августа 2023 года с территории Грузии будет запрещен только реэкспорт/экспорт транспортных средств, ввозимых из США в Россию и Беларусь. А с 26 сентября с территории Грузии будет запрещен реэкспорт/экспорт транспортных средств, импортируемых из Евросоюза в Россию и Беларусь, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций», говорится в сообщении.

Легковые автомобили являются третьим по величине экспортным товаром Грузии в РФ. Всего за 6 месяцев 2023 года из Грузии в Россию вывезено 3786 автомобилей на сумму 53 миллиона долларов. Экспорт увеличился на 274% в годовом исчислении.